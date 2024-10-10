Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi önünde korkutan patlama: Bir anda alev topuna döndü!
Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:05 Son Güncelleme: 10.10.2024 16:10

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi önünde korkutan patlama: Bir anda alev topuna döndü!

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nin önündeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafonun bomba gibi patlaması sonucu Belediye binasındaki çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi önünde korkutan patlama: Bir anda alev topuna döndü!

İstanbul Şişhane'de bulunan Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesindeki trafoda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafodan siyah dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına köpük sıkarak müdahale etti. Trafonun patlaması sonrasında Beyoğlu Belediyesi çalışanları ise korku ve panik içerisinde tahliye edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi ve duman tahliyesi yapıldıktan sonra personel yeniden iş başı yaptı.

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İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi önünde korkutan patlama: Bir anda alev topuna döndü!
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