İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi önünde korkutan patlama: Bir anda alev topuna döndü!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına köpük sıkarak müdahale etti. Trafonun patlaması sonrasında Beyoğlu Belediyesi çalışanları ise korku ve panik içerisinde tahliye edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi ve duman tahliyesi yapıldıktan sonra personel yeniden iş başı yaptı.