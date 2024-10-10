İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi önünde korkutan patlama: Bir anda alev topuna döndü!

İstanbul Şişhane'de bulunan Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesindeki trafoda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafodan siyah dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına köpük sıkarak müdahale etti. Trafonun patlaması sonrasında Beyoğlu Belediyesi çalışanları ise korku ve panik içerisinde tahliye edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi ve duman tahliyesi yapıldıktan sonra personel yeniden iş başı yaptı.