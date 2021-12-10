Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu çiçek bahçesine çevrildi
Giriş Tarihi: 10.12.2021 20:11 Son Güncelleme: 10.12.2021 20:17

Beyoğlu çiçek bahçesine çevrildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu çiçek bahçesine çevrildi

Beyoğlu Belediyesi ilçenin kış aylarında daha güzel bir görünüme kavuşması için mevsimlik çiçek ekimine başladı. Çalışma tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeği şehrin güzelliğine güzellik katacak.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Beyoğlu'nda yüzleri güldüren bir çalışmaya imza atıldı. Beyoğlu Belediyesi ilçenin kış aylarında daha güzel bir görünüme kavuşması için mevsimlik çiçek ekimine başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Galata Kulesi başta olmak üzere tarihi mekanların çevresinde, belediyenin hizmet binalarının, semt konaklarının, kütüphanelerin çevresinde, meydanlarda, park ve bahçelerde kışlık çiçekler toprakla buluşturuluyor. Devam eden çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeği şehrin güzelliğine güzellik katacak.



30 BİN ADET MENEKŞE VE ÇUHA ÇİÇEĞİ EKİLECEK



Beyoğlu'nun cazibesini her mevsim korumaya devam edeceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kültür sanatın ve turizm merkezi Beyoğlu tarihi birikimiyle de İstanbul'un gözdesidir. Burada hayat yaz kış devam ediyor. Bizler de ilçemizin cazibesini daha da artıracak ve her mevsim canlı tutacak çalışmalara önem veriyoruz. Bunların başımda da yeşillendirme ve renklendirme çalışmaları geliyor. İlk olarak ağaçlandırma çalışması yaparak ilçemizin dört bir yanında zeytin ağacı fidanları diktik. Daha sonra açtığımız mahalle bahçeleri ile her mahallemizi aynı zamanda yeşillendirdik. Kış aylarının gelmesiyle birlikte de ilçemizin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla mevsimlik çiçek dikimine başladık. Kış aylarında da ilçemizin canlılığını koruyarak cazibesini artıracak olan çalışma tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeğini toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a suikast girişimine eş zamanlı operasyon! Bombayı yerleştirdiklerini itiraf ettiler
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
Son dakika | Ve düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Bu ay içinde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu çiçek bahçesine çevrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA