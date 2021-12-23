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Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:46 Son Güncelleme: 23.12.2021 11:02

Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda polis sivil polis aracından park parası isteyen değnekçi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın sürücüye 'Burada çekerlerse cezasını ben öderim. Fişi de benim garantisi de' dediği görülüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce;

Sivil Trafik Ekiplerimizin Beyoğlu İlçesi Taksim çevresinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar üzerine yapılan denetimlerde, Gümüşsuyu Caddesi üzerine park etmek isteyen ekip aracının yanına gelerek otopark ücreti isteyen Barış S. isimli şahıs yakalanarak 2918 Sayılı K.T.K'nın 79.(Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Şehit Polis Haşim Usta Taksim Polis Merkezine teslim edildi.

Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı

Saniye saniye polis kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın fiş vermeden otopark parası istediği ve aracı çeken olursa garantisi benim dediği görülüyor.

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Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı
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