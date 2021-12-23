Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce;



Sivil Trafik Ekiplerimizin Beyoğlu İlçesi Taksim çevresinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar üzerine yapılan denetimlerde, Gümüşsuyu Caddesi üzerine park etmek isteyen ekip aracının yanına gelerek otopark ücreti isteyen Barış S. isimli şahıs yakalanarak 2918 Sayılı K.T.K'nın 79.(Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Şehit Polis Haşim Usta Taksim Polis Merkezine teslim edildi.

Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı

Saniye saniye polis kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın fiş vermeden otopark parası istediği ve aracı çeken olursa garantisi benim dediği görülüyor.