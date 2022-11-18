Beyoğlu İstiklal Caddesi normale döndü

Şiddetli bir patlama oldu. O korku ve şokla elimdeki fönü masanın üzerine bırakacağımas yere bırakıp müşterinin de koluna girerek arka odaya götürdüm. Hayatımda böyle büyük bir şok yaşamamıştım. O korku ve şokla dudağım kaymıştı. Arkadaşlarımla konuşmakta zorluk çektim. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın Bu hain, alçakça ve kalleşçe saldırıyı yapanlarda insan sevgisi yoktur. Yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen o patlama ve siren ve çığlık sesleri hala kulaklarımda. Allah bir daha insanlara böyle felaket yaşatmasın" dedi.