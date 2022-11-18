Beyoğlu İstiklal Caddesi normale döndü

İstanbul İstiklal Caddesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan terör saldırısının şoku devam ederken esnaf yaralarını sarıp camlarını taktırıp normal çalışma hayatına geçtiler. Patlamada şehit olanların anması için olayın meydana geldiği noktaya kurulan platformda kaldırıldı. Cadde üzerindeki duvara patlamada yaşanan dehşet ve birlik beraberlik mesajlarının olduğu pano asıldı.
İstiklal Caddesindeki bayraklar ile platformun kaldırılmasının ardından cadde yine eski canlı haline geri döndü. Esnafta patlamadan kaynaklanan hasarları kırılan camları yerine takarak işlerine kaldıkları yerden devam ettiler.
Şiddetli bir patlama oldu. O korku ve şokla elimdeki fönü masanın üzerine bırakacağımas yere bırakıp müşterinin de koluna girerek arka odaya götürdüm. Hayatımda böyle büyük bir şok yaşamamıştım. O korku ve şokla dudağım kaymıştı. Arkadaşlarımla konuşmakta zorluk çektim. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın Bu hain, alçakça ve kalleşçe saldırıyı yapanlarda insan sevgisi yoktur. Yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen o patlama ve siren ve çığlık sesleri hala kulaklarımda. Allah bir daha insanlara böyle felaket yaşatmasın" dedi.