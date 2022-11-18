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Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:31 Son Güncelleme: 18.11.2022 16:57

Beyoğlu İstiklal Caddesi normale döndü

Beyoğlu İstiklal Caddesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı hain terör örgütünün bombalı eyleminde zarar gören esnaf yaralarını sarıp normal hayatlarına döndüler. Patlamanın meydana geldiği alanın hemen karşısındaki kuaför dükkanında çalışanlar büyük korku yaşadıklarını söylediler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu İstiklal Caddesi normale döndü

İstanbul İstiklal Caddesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan terör saldırısının şoku devam ederken esnaf yaralarını sarıp camlarını taktırıp normal çalışma hayatına geçtiler. Patlamada şehit olanların anması için olayın meydana geldiği noktaya kurulan platformda kaldırıldı. Cadde üzerindeki duvara patlamada yaşanan dehşet ve birlik beraberlik mesajlarının olduğu pano asıldı.

İstiklal Caddesindeki bayraklar ile platformun kaldırılmasının ardından cadde yine eski canlı haline geri döndü. Esnafta patlamadan kaynaklanan hasarları kırılan camları yerine takarak işlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

Patlamanın meydana geldiği noktanın hemen karşısında çalışırken en büyük şoku ve dehşeti kendilerinin yaşadığını belirten kuaför çalışanı Demet Gezer Köroğlu, "Şiddetli bir patlama oldu. Ben patlama olduğunda işyerinde müşterinin saçına fön çekiyordum.

Şiddetli bir patlama oldu. O korku ve şokla elimdeki fönü masanın üzerine bırakacağımas yere bırakıp müşterinin de koluna girerek arka odaya götürdüm. Hayatımda böyle büyük bir şok yaşamamıştım. O korku ve şokla dudağım kaymıştı. Arkadaşlarımla konuşmakta zorluk çektim. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın Bu hain, alçakça ve kalleşçe saldırıyı yapanlarda insan sevgisi yoktur. Yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen o patlama ve siren ve çığlık sesleri hala kulaklarımda. Allah bir daha insanlara böyle felaket yaşatmasın" dedi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi normale döndü
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