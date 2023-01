Beyoğlu Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor

Türkiye Yüzyılı'na Beyoğlu'nda vatandaşların yarım asırlık hayali olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile merhaba diyen Beyoğlu'nda; genç girişimcilere 7/24 akademik/teknik destek ve eğitim imkanları sunacak olan Cube Beyoğlu Projesi hayata geçirildi. Türkiye'nin ve İstanbul'un gözbebeği Beyoğlu; ülkemizi temsil edecek genç sporcuların yetiştirildiği modern spor tesislerinden dijital çağın gereksinimlerine göre hazırlanan eğitim programlarına, tarihi yapıların restorasyonundan, ilçenin bir kütüphane şehrine dönüştürülmesine kadar her alanda yürütülen çalışmalarla "Türkiye Yüzyılı"na hazırlanıyor.Geçmişten günümüze birçok yeniliğe öncülük eden Beyoğlu'nda bir ilke daha imza atılıyor. Türkiye'nin ilk şehir içi Uydu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu, İstanbul'un kalbinde, İstiklal Caddesi'nde açılıyor. Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul ortaklığında hayata geçirilen Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi Projesi'nde; İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin de içinde yer aldığı güçlü bir işbirliği yapısı oluşturuldu. Proje ile teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, teknolojik bilgilerin ticarileştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması amaçlanıyor. Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi Projesi; Yapay Zeka, Dijital Sanat, Oyun, Artırılmış Gerçeklik, VR ve Mobil Uygulama tematik alanlarını içeriyor. Merkezde özellikle genç girişimcilere; 7/24 Açık Modern Çalışma Alanları, Eğitim ve Etkinlikler, Mentorluk Desteği, Akademik ve Teknik Danışmanlık, Girişim Analizi ve Teknik Analizler, Ulusal ve Uluslararası Yatırımcı ve Firmalara Erişim, Veritabanlarına Erişim, TTO Destekleri, Teknopark Vergi ve Avantajları gibi birçok alanda imkan ve destek sağlayacak. Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin 2023 Ocak ayında hizmete açılması planlanıyor.Günümüzde bilim ve teknolojinin hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklara bilim eğitiminin nasıl verileceği konusu daha da önem kazandı. Beyoğlu Belediyesi, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Bilim Beyoğlu'nu kurdu. T3 Vakfı işbirliğiyle 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere eğitim verilen merkezde; 8 tane bilim atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahne bulunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın "çocuklarımız için en büyük hayalimdi" dediği proje, geleceğin nesillerinin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.Beyoğlu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Okmeydanı'nın sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürülmesi için hazırlanan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen projede yeniden inşa sürecini Emlak Konut gerçekleştiriyor. Okmeydanı sakinlerinin yarım asırdır hayalini kurduğu projenin startı 5 Kasım Cumartesi günü Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'dan verildi. Hak sahipleriyle yapılan uzlaşmaların ardından eski yapıların yıkım işlemleri tamamlandı. Bölgenin yeniden inşası düzenlenen 1.Etap Fetihtepe 3550 Ada Temel Atma Töreni ile başladı. Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'da başlayan birinci etap, 29 bin m2 alandan oluşuyor. 20 bin metrekaresi yeşil ve açık alana ayrılan proje kapsamında 778 adet konut ve 161 adet iş yeri inşa edilecek. Proje her hak sahibine otopark verilecek şekilde düzenlenecek. Yalnızca proje sınırları içerisinde hak sahibi olanlar için konut veya iş yeri üretilecek. Proje 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük dönüşüm projesi olan çalışmanın tamamı 1,5 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Proje tamamlandığında Okmeydanı'nda yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölümü yeniden inşa edilmiş olacak.Beyoğlu Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine sunulan Akademi Beyoğlu; bakanlık, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile oluşturulan altyapısıyla yaşadığımız çağın olmazsa olmazı, Endüstri 4.0 etrafında gelişen yeni teknolojileri takip ederek ve deneyimleyerek Eğitim 4.0 a zemin hazırlayan alan olarak tasarlandı. Dijital çağın gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanan akademide; yazılım kodlama, siber güvenlik, web arayüz, network sistemleri, e-spor sistemleri, dijital TV laboratuvarı, dijital radyo laboratuvar, robotik kodlama atölyesi ve green box gibi çok sayıda uygulama laboratuvarı ve atölyeler bulunmaktadır. Yazılımdan klasik sanatlara, müzikten yabancı dil ve üniversite hazırlık kurslarına kadar birçok alanda gençlere yönelik eğitimlerin verildiği akademi Beyoğlu, söyleşi, panel gibi kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Akademi Beyoğlu; gençleri ihtiyaç duydukları alanlarda destekleyerek yeniçağın talep ettiği donanımda, insan kaynaklarının yetişmesini sağlayarak, is ve istihdama katkı sunmayı, kişisel gelişime zemin hazırlayacak, kültürel ve sosyal hayata katkı sağlayan aktiviteler gerçekleştirmeyi hedefleyerek Türkiye Yüzyılı'nın en nitelikli yaygın eğitim platformu olmayı amaçlıyor.Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte günümüz modern dünyasında kitap okuma alışkanlığı da her geçen gün daha da azalıyor. Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şu anda ilçenin dört bir yanında 18 kütüphane tamamlanarak hizmete açıldı. Yakın zamanda ikisi büyük olmak üzere birçok kütüphane daha açılmış olacak. Yürütülen projeyle artık Beyoğlu'nda Semt Kütüphaneleri vatandaşlara bir mahalle bakkalı kadar yakın hale getirildi. Ayrıca çeşitli söyleşiler ve etkinliklerin de düzenlendiği semt kütüphaneleri, bu sayede alışıla gelmiş kütüphanelerden farklılık gösteriyor. Çalışmayla Beyoğlu adeta kitap ve kütüphane şehrine dönüştürülmüş oldu.Beyoğlu denilince akla ilk olarak tarihi yapılar geliyor. Geçmişte önemli misyonları bulunan tarihi yapıların bir kısmı günümüzde de kullanılırken bir kısmı ise kullanılamayacak vaziyetteydi. Beyoğlu Belediyesi tarihi ve kültürel birikimi gelecek nesillere aktarmak amacıyla hassas bir çalışma başlattı. Cezayirli Hasanpaşa Kışlasını Kasımpaşa'da Kaymakamlık binası olarak dizayn ediliyor. Bahriye Matbaasını da İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden birisi olacak şekilde restore ediliyor. Bunun yanı sıra Tarihi Kulaksız Hamamı, Tarihi Esgher Sinagogu, Fransız Yetimhanesi, Kasımpaşa Merlevihanesi ve tarihi Kasımpaşa Piyalepaşa Donanma-yı Hümâyûn Cephaneliği başta olmak üzere onlarca tarihi yapıda aslına uygun restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu yapılardan bazılarında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi olarak Beyoğluluların hizmetine sunuldu.Kültürün, sanatın ve turizmin merkezi olan Beyoğlu, son yıllarda yapılan çalışmalarla sporun da merkezi haline geldi. Bu kadim şehri gelecekte ülkemize madalyalar kazandıracak genç sporcuların yetiştiği bir merkez haline dönüştürmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan altı spor tesisi başta olmak üzere tüm sahaları ve spor alanları yenilenerek genç sporcuların hizmetine sunuldu. Spor tesislerine ilave olarak tüm halkın ücretsiz olarak faydalanabildiği ek sahalar inşa edildi. Amatör spor kulüpleri dönüşümlü olarak antrenmanlarını ve maçlarını yaparken gençler de bu alanlarda düzenlenen sportif aktivitelere katılabiliyorlar. Haliç'in hemen yanı başında inşa edilen Hasköy Spor Tesisi de; basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, mini golf sahası ve satranç alanı ile ilçe sakinlerine ve gençlere hizmet vermeye başladı.