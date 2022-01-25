Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 20:56 Son Güncelleme: 25.1.2022 21:00

Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı

Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle binlerce vatandaş mağdur oldu. Halk Ekmek büfeleri önünde vatandaşlar soğukta sıra beklerken, Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sıra bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı.

Piripaşa Kalaycıbahçe Meydanı ve Kasımpaşa Halk Ekmek büfeleri önünde soğuk havada sırada bekleyen vatandaşlara, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerince çevredeki fırınlardan temin edilen ekmek dağıtıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa Halk Ekmek büfesi önünde ekmek gelmediği için beklemek zorunda kalan komşularımıza civardaki fırınlardan ekmek temin edip ücretsiz dağıttık. Yetmeyen komşularımızı fırınlara yönlendirip ekmeklerini ücretsiz temin ettik. El ele, gönül gönüle zoru kolay kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı
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