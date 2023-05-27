Beyoğlu’nda 1 cinayet 10 gözaltı

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesildi. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başladı. Silahlı şahıslar, kaçan kişinin ardından kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burhan Atınız'ı (21) yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.