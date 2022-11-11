Beyoğlu’nda 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde 1111 Fidan Dikildi

Beyoğlu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla geçtiğimiz yıl başlattığı ağacı dikme kampanyasını bu yıl da sürdürdü. 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde saat 11.11'de Beyoğlu'nun dört bir yanında yol kenarları başta olmak üzere muhtarlıkların ve okulların bahçesinde, park ve bahçelerde eş zamanlı olarak aralarında Zeytin, ıhlamur ve çam ağacı fidanlarının olduğu 1111 fidan toprakla buluşturuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyunu verdi.