Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan şüpheliler tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.8.2023 23:19

Beyoğlu'nda 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan şüpheliler tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu’nda kavga ettiği üç kişi tarafından darp edilen 19 yaşındaki A.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genci darp eden E.D. (17), E.A. (16) ve M.E.D. (15) ‘Kasten Öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen üç çocuk, gencin darp nedeniyle değil kalp hastası olduğu için öldüğünü ve suçsuz olduklarını ifade etti. Olaya karışan diğer şüpheli E.Ö. ise aranıyor.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Beyoğlu’nda 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan şüpheliler tutuklandı

Dün, Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük olan E.D., E.A., M.E.D. ile 19 yaşındaki A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.D., E.A. ve M.E.D., A.Ş.'yi darp etti. Karşısındaki üç kişiden bir kurumun bahçesine girip kapıyı kapatarak kurtulan A.Ş., karşı taraf olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

DARP SONRASI YERE YIĞILDI

A.Ş.'nin yardımına ilk önce çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. A.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, A.Ş.'nin üç kişiyle kavga ettiğini tespit etti. Çalışmaların ardından şüphelilerin E.D., E.A. ve M.E.D. olduğunu belirledi. Çocuk yaştaki üç şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kavga anları ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda üç kişi tarafından darp edilen A.Ş.'nin kulağını tutarak yere yığıldığı görüldü.

DAYAKTAN ÖLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Olayla ilgili ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuk E.D., maktüle vurmadığını ileri sürdü. E.A., öldürme kastıyla vurmadığını, ilk önce maktülün kendisini darp ettiğini ifade etti. Gencin darp nedeniyle ölmediğini,kalp hastası olduğunu ileri sürerken, M.E.D., sadece genci kovaladığını belirtti. İfadeleri ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şuça sürüklenen çocuğun, fikir ve eylem birliği içerisinde maktülü darp ettiği,
Darp sonrası yere yığılan gencin öldüğü gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verildi. Olaya karışan E.Ö.'nün ise firari olarak arandığı belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener'den ittifak mesajı: Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler
Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamadı! AK Partili Menemen Belediyesi yaptı...
Son dakika: Nijer'den Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı
‘Bir yobaz sevgi ile karşılaştı’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
53 milyar $’lık servetin veliahtı Bodrum’da
Son dakika haberleri: Trabzonspor’a sahasında şok! Çaykur Rizespor 3 golle galip geldi…
Gaziantep'te 17 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan şüpheliler tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA