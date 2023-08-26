Beyoğlu’nda 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan şüpheliler tutuklandı

Dün, Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük olan E.D., E.A., M.E.D. ile 19 yaşındaki A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.D., E.A. ve M.E.D., A.Ş.'yi darp etti. Karşısındaki üç kişiden bir kurumun bahçesine girip kapıyı kapatarak kurtulan A.Ş., karşı taraf olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

DARP SONRASI YERE YIĞILDI

A.Ş.'nin yardımına ilk önce çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. A.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, A.Ş.'nin üç kişiyle kavga ettiğini tespit etti. Çalışmaların ardından şüphelilerin E.D., E.A. ve M.E.D. olduğunu belirledi. Çocuk yaştaki üç şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kavga anları ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda üç kişi tarafından darp edilen A.Ş.'nin kulağını tutarak yere yığıldığı görüldü.

DAYAKTAN ÖLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Olayla ilgili ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuk E.D., maktüle vurmadığını ileri sürdü. E.A., öldürme kastıyla vurmadığını, ilk önce maktülün kendisini darp ettiğini ifade etti. Gencin darp nedeniyle ölmediğini,kalp hastası olduğunu ileri sürerken, M.E.D., sadece genci kovaladığını belirtti. İfadeleri ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şuça sürüklenen çocuğun, fikir ve eylem birliği içerisinde maktülü darp ettiği,

Darp sonrası yere yığılan gencin öldüğü gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verildi. Olaya karışan E.Ö.'nün ise firari olarak arandığı belirlendi.