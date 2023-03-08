Beyoğlu’nda 3 katlı bina alev alev yandı

Yangın, Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi, Çınarlı Sokak'ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çatıyı saran yangın yan binalara da sıçradı. Yangının çıktığını fark eden bina sakinleri kendilerini güçlükle dışarı atarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi. Çevre ilçelerden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.