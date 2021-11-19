Beyoğlu’nda 4 katlı binadaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, 23.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kullanılmayan binada çıktı.

İddiaya göre, kullanılmayan binanın giriş katının yandığını gören vatandaşların haber vermesi sonucunda olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın demir kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.



1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bir kişi binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından binaya girmesi önlenen kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından binada yapılan kontrolde madde bağımlısı bir kişinin olduğu belirlendi.

Dumandan etkilendiği belirtilen 25 yaşındaki Emre Yörük, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yörük'e ambulansta müdahale edildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.