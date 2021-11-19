Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda 4 katlı binadaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 19.11.2021 00:51

Beyoğlu’nda 4 katlı binadaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu’nda 4 katlı binadaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda 4 katlı kullanılmayan binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken binada kaldığı öğrenilen madde bağımlısı bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 23.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kullanılmayan binada çıktı.

İddiaya göre, kullanılmayan binanın giriş katının yandığını gören vatandaşların haber vermesi sonucunda olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın demir kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.


1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ


İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bir kişi binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından binaya girmesi önlenen kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından binada yapılan kontrolde madde bağımlısı bir kişinin olduğu belirlendi.

Dumandan etkilendiği belirtilen 25 yaşındaki Emre Yörük, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yörük'e ambulansta müdahale edildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 3'ü ağır 6 yaralı var
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu’nda 4 katlı binadaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA