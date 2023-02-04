Beyoğlu’nda 8 kişiyi yaralayan Sarı Mehmet yakalandı! Cezaevindeyken bana bakmadınız deyip silahla saldırmıştı

İddiaya göre Beyoğlu Kasımpaşa'da yaşayan Mehmet B. karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine girmişti. Yargılanırken geçen ay başında tahliye oldu.
Tahliye olduktan sonra Kulaksız'da silah sesleri yükselmeye başladı. 'Sarı Memet' lakaplı Mehmet B., kendisiyle cezaevinde ilgilenmediklerini düşündüğü arkadaş ve tanıdıklarının bir listesini çıkardı.
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İlerleyen günlerde de listesindeki 5 kişiyi yine aynı yöntemle konuşma bahanesiyle buluşarak bacaklarından vurdu. Yaralanan kişiler hastanelerde tedavi altına alınırken polis Mehmet B.'nin izine ulaşılamadı, Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Mehmet B. Kasımpaşa'da ortaya çıktı.
8. HEDEFİ 1 HAFTA ÖNCE VURDU
Bu kez de 61 yaşındaki Erdinç Gülseren yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonrası bacağından vuruldu. İddiaya göre kurşunlardan kurtulduğunu zanneden adam bacağından yaralandığının farkında olmadan yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra acı hissedip yere yığıldı.
Yaralı olarak yürüdüğü anlar ise kameralara yansıyan adam ambulansla hastaneye kaldırırken, polis olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin de sarı Mehmet lakaplı Mehmet B. olduğu öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çok fazla kan kaybeden yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi.
SONUNDA YAKALANDI
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 10 suç kaydı olan Mehmet B.'yi yakalamak için belirlediği adreslere baskın üstüne baskın düzenledi. Önceki gün düzenlenen operasyonda Mehmet B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından da adliyeye çıkarıldı.Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...