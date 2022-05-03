Beyoğlu’nda 97 gözaltı... Tamamı sınır dışı edilecek...

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'nde yapılan uygulamalarda; 37'si Afganistan uyruklu, 18'i Suriye uyruklu, 18'i Pakistan uyruklu, 8'i Bangladeş uyruklu, 6'sı Filistin uyruklu ve 10'u farklı ülkelerden olmak üzere toplamda 97 düzensiz kaçak göçmeni muhafaza altına aldı. Muhafaza altına alınan düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi. Öte yandan yine Beyoğlu İlçesi'nde yapılan denetimlerde 29 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında "Çevreyi Rahatsız Etmek" gerekçesiyle toplamda sekiz bin 33 lira idari para cezası kesildi.