Beyoğlu’nda ahşap binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Doğruman, dumanın komşuları Ali Aktepe'nin giriş katındaki dairesinden geldiğini anladıklarını belirterek, "İlk başta kapı balyozlarla kırılmadı. Daha sonra uğraşarak kapıyı kırdık ancak alevler üzerimize geldiği için içeriye giremedik. Bir anda her tarafımızı duman sardı, her yer tutuştu. Yapabileceğimiz bir şey yoktu." dedi.

Aynı evde oturan babasının da dumandan dolayı çıkışı bulamadığı için pencereden atladığını, bu nedenle hastaneye götürüldüğünü ifade eden Doğruman, kendisinin durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi.

Doğruman, yangında evdeki her şeyinin yandığını anlatarak, "Yapabilecek bir şey yok ama Ali abimizi kurtaramadık. " diye konuştu.