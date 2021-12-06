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Giriş Tarihi: 6.12.2021 05:10

Beyoğlu'nda arabada oturanlara kurşun yağdırdılar: 2 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu’nda arabada oturanlara kurşun yağdırdılar: 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir otomobilin içinde bulunan 2 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralanan kişiler, otomobille 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı.

Beyoğlu'ndaki Olay saat 03.00 sıralarında Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsüne ve yanındaki kişiye caddede trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, saldırının gerçekleştiği yerde ve otomobilde detaylı inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması devam ediyor.

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Beyoğlu'nda arabada oturanlara kurşun yağdırdılar: 2 kişi ağır yaralandı
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