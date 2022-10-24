Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda çiğköftecide baba ve oğlunu darp eden 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 24.10.2022 23:30

Beyoğlu’nda çiğköftecide baba ve oğlunu darp eden 5 şüpheli yakalandı

Beyoğlu’nda bir çiğköftecide işletme sahibi baba ve oğlunun tekme tokat darp edildiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Beyoğlu’nda çiğköftecide baba ve oğlunu darp eden 5 şüpheli yakalandı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir çiğköftecide yaşanan olayda, çiğköfte alan E.Ö. iş yeri çalışanı S.Ç. ile tartışması sonrasında iş yeri önünde bulunan şahıslar tarafından darp edilmiş, daha sonra da arkadaşlarıyla gelerek iş yeri sahibi baba ve oğluna sopalarla saldırmıştı. Olayda bir kişi ise iş yerine tabanca ile ateş etmiş, şahıslar daha sonra kaçmıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen E.Ö., S.Ç., S.Ö., F.Ö. ve silahı kullanan M.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. M.K. isimli şüphelinin ise 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın serveti dudak uçuklatıyor: Kral Charles'ın tam iki katı!
SON DAKİKA | Aile Bakanlığı açıkladı! Detaylar belli oldu: 300 bin TL'lik konut desteği
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu: Rishi Sunak'tan ilk açıklama!
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika: PKK ve FETÖ Köln’de el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu’nda çiğköftecide baba ve oğlunu darp eden 5 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA