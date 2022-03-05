Beyoğlu’nda cinayet! Alacaklılarının peşindeyken arkadaşını öldürdüler

Beyoğlu 1 Mart 2022 tarihinde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle yaşandı. Aydın Akdağ, geçtiğimiz salı akşamı Y.D'nin (25) de arasında bulunduğu arkadaşlarıyla Fesci Yokuşu Sokak üzerindeki bir binanın merdivenlerinde oturuyorlardı.
Bu sırada sokakta bir motosiklet belirdi. Kar maskeli iki kişiden arkada oturan silahıyla gruba doğru ateş etti. Motosikletli saldırganlar yoluna devam ederken Aydın A. (23) vuruldu. Diğerleri olayı yara almadan atlattı. Aydın A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin motosikletle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi.
Cinayet Büro ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada, saldırıda motosikleti 10 suç kaydı olan Hüsnü P'nin kullandığı belirlendi. Hüsnü P'nin arkasında oturan ve ateş eden kişinin de 8 suç kaydı olan Nurettin K. (29) olduğu tespit edildi.
2 SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekipleri, Hüsnü P. ve Nurettin K'yı gözaltına aldı. Aramalarda Sig Sauer ve mermiler ele geçti. Yapılan sorgu ve araştırmada, Nurettin K'nın alacak verecek meselesinden kavgayı olduğu Y.D'yi vurmak için ateş ettiği ancak yanındaki Aydın A'yı vurduğu saptandı. Emniyette sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.