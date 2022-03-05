Beyoğlu’nda cinayet! Alacaklılarının peşindeyken arkadaşını öldürdüler

Cinayet Büro ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada, saldırıda motosikleti 10 suç kaydı olan Hüsnü P'nin kullandığı belirlendi. Hüsnü P'nin arkasında oturan ve ateş eden kişinin de 8 suç kaydı olan Nurettin K. (29) olduğu tespit edildi.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri, Hüsnü P. ve Nurettin K'yı gözaltına aldı. Aramalarda Sig Sauer ve mermiler ele geçti. Yapılan sorgu ve araştırmada, Nurettin K'nın alacak verecek meselesinden kavgayı olduğu Y.D'yi vurmak için ateş ettiği ancak yanındaki Aydın A'yı vurduğu saptandı. Emniyette sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.