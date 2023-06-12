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Giriş Tarihi: 12.6.2023 13:18 Son Güncelleme: 12.6.2023 13:31

Beyoğlu'nda cinayet: Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler

İstanbul Taksim'de 4 kişi, kavga ettikleri Rus turisti bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Beyoğlu’nda cinayet: Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile telefonunu aldığı belirtilen 4 kişi arasında kavga çıktı. Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

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Beyoğlu'nda cinayet: Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler
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