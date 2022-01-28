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Giriş Tarihi: 28.1.2022 15:55 Son Güncelleme: 28.1.2022 15:56

Beyoğlu’nda çocuklar eğlenerek geri dönüşüm bilinci kazanıyor

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Beyoğlu’nda çocuklar eğlenerek geri dönüşüm bilinci kazanıyor

Beyoğlu’nda çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi kapsamında, çocuklara oyunlar eşliğinde uygulamalı geri dönüşüm eğitimi veriliyor.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 2007 yılından bu yana yürütülen Sıfır Atık Projesinin en önemli basamağı olan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla ilçede bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler veriliyor. Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde kurulan Sıfır Atık Oyun Parkurunda verilen eğitimlerde, çocuklara bir birinden renkli oyunlarla geri dönüşüm bilinci kazandırılıyor.

ŞU ANA KADAR BİN 200 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Belediye ekipleri tarafından okullarından alınarak eğitimlerin verildiği Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilen öğrenciler, eğitim saati tamamlandıktan sonra tekrar okullarına bırakılıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar atığı kaynağında ayrıştırmayı öğreniyor ve çevre bilinci kazanıyor. Çocuklar, temel eğitimlerin yanı sıra fiziksel ve mental gelişimin bir aşaması olan oyun ile de eğlenerek uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar. Proje kapsamında şuana kadar 1200 öğrenciye uygulamalı Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi. Aralıksız devam eden eğitimler neticesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 30 bin öğrenciye eğitim verilmiş olacak. Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi'nin ilerleyen dönemlerde tüm öğrencileri ve ilçe sakinlerini kapsayacak şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

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Beyoğlu’nda çocuklar eğlenerek geri dönüşüm bilinci kazanıyor
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