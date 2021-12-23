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Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:32

Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

DHA
Beyoğlu’nda değnekçi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince,  Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı çevresinde yapılan denetimler sırasında, B.S.'nin Gümüşsuyu Caddesi üzerinde aracını park edenlerden ücret talep ettiği belirlendi. Sivil polis ekipleri de B.S. ile pazarlık yaptı. Yanına gelen araçtakilerin polis olduğunu anlamayan B.S. 25 lira istedi.

Polis, B.S.'yi gözaltına aldı. B.S. hakkında, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare
tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu
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