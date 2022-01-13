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Giriş Tarihi: 13.1.2022 09:33 Son Güncelleme: 13.1.2022 09:34

Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon!

DHA
Beyoğlu’nda değnekçilere operasyon!

İstanbul Beyoğlu'nda 3 değnekçi polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Beyoğlu Karaköy'de değnekçilik yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Necatibey Caddesi üzerinde yelek giyerek ve yola duba koyarak değnekçilik yapan üç kişi olduğunu tespit etti.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen Cemal B. , İbrahim B. ve Abdulhalim A. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. maddesi (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Değnekçilerin sürücüleri yönlendirerek park ettirmeleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon!
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