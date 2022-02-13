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Giriş Tarihi: 13.2.2022 12:41

Beyoğlu'nda dehşet veren görüntü: Borcunu böyle aldı!

DHA
Beyoğlu’nda dehşet veren görüntü: Borcunu böyle aldı!

İstanbul Beyoğlu'nda dehşet dolu anlar yaşandı... Borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Korkunç olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı.

Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi. Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise "Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Beyoğlu'nda dehşet veren görüntü: Borcunu böyle aldı!
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