Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten "sucu" tutuklandı: 72 litre sahte içki ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 18.1.2025 14:34 Son Güncelleme: 18.1.2025 14:42

Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten "sucu" tutuklandı: 72 litre sahte içki ele geçirildi!

İstanbul’da sahte alkol 38 kişinin canını alırken Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi, iş yeri sahibi Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten sucu tutuklandı: 72 litre sahte içki ele geçirildi!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı. Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.

Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.

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Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten "sucu" tutuklandı: 72 litre sahte içki ele geçirildi!
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