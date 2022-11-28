Beyoğlu’nda faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu...





"YETKİLİLERDEN ACİL BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Bir markette esnaf olduğunu söyleyen Davut Akalay, "Bu yaklaşık 2 ay içerisindeki ikinci vaka. Diğer vakada bir tane vefat da var ancak biz bunu belediyeye ve muhtara bildirdiğimiz halde herhangi bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Bu araç bir ev taşıma olayında park edilmiş haldeydi. Daha sonra araç yokuş aşağıya indi, burada birkaç tane vatandaş da vardı, hatta onlar da can havliyle kendilerini zor kurtardılar. Ben o sırada içerideydim, tam dışarı çıktığımda kaçışıyorlardı. Sesi duydum ve çıktığımda gördüm ki buraya çarpmış. Bunun daha kötü sonuçları da olabilirdi, buna yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Bu yolun tamamen trafiğe kapatılmasını, diğer yolun ise tek yönlü olmasını talep ediyoruz. Acil buna bir çözüm istiyoruz. Yaklaşık 9 senedir ben buradayım, burada bir sürü vaka oldu ama son 2 ay içerisinde önemli 2 vaka var. Acil bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.