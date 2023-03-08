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Giriş Tarihi: 8.3.2023 06:18

Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın

Beyoğlu'nda bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.İtfaiye ekipleri çıkan yangında bir köpeği yaralı olarak kurtardı.

DHA
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın

Yangın,Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokakta saat 02.30 sıralarında 2 katlı bir binanın çatısında çıktı. Kısa sürede tüm çatıya sıçrayan alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

BİR KÖPEK YARALI OLARAK KURTARILDI

Yangın sırasında binada oturanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri bir köpeği yaralı olarak kurtardı. Yaralanan köpeğe ilk müdaheleyi itfaiye ekipleri yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
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