Beyoğlu’nda hırsızlık: Telefonu böyle çaldılar

Olay geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alış veriş yapmak için dükkanları dolaşan Sitora Agzamova'yı 2 kadın takip etmeye başladı. Dükkanının içinde kadınlardan biri Agzamova'nın cebindeki telefonu yankesicilik yöntemiyle aldı. 30 bin lira değerindeki cep telefonunu alan hırsızlar sonra dükkandan çıkarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, iş yerine giren Sitora Agzimova'yı takip eden cerrahi maskeli 2 kadın görülüyor. İki kadının içeride alışveriş yapan Agzimova'ya yaklaşarak yanlışlıkla çarpma numarası ile cebinden cep telefonunu aldıkları kameraya yansıyor. Ayrıca telefonu alan iki kadının hızla uzaklaştıkları da kamera tarafından kaydediliyor

Telefonu çalınan Sitora Agzamova yaşananları; "Ben arkadaşlarımla iftardan sonra tatlı yemeği geldik. Şişhane metrosundan buraya gelirken galiba bizi arkamızdan takip ettiler. Sonra buraya girdik. Şeker seçerken arkamda sürekli iki kadının bana temas halini hissediyordum. Ama dükkan küçük olduğu için istemsiz olduğunu düşündüm, önemsemedim. Hatta kameradan baktığımda da üç kez telefonumu almayı denemişler. Hatta bir tane arkadaşı perdelemek için de diğer hırsızı gönderiyor. İlk denemede ben hareket edince alamıyor. Ondan sonra ben biraz ilerledikten sonra da geliyor oradan telefonumu sağ cebimden alıyor ve direkt çıkıyor." şeklinde anlattı.