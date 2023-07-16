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Giriş Tarihi: 16.7.2023 17:02

Beyoğlu’nda iki katlı sanat galerisinde yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı sanat galerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında galerideki birçok eserin zarar gördüğü öğrenildi.

İHA
Beyoğlu’nda iki katlı sanat galerisinde yangın
Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde bulunan Tunca Sanat Galerisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, galerinin içerisinde tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede galeriyi kaplarken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında galeride bulunan eserlerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

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Beyoğlu’nda iki katlı sanat galerisinde yangın
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