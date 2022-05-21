Beyoğlu’nda İngiliz turisti bıçakladılar! Cep telefonu için turiste dehşeti yaşattılar

Genç adam kanlar içinde yere yığılınca cep telefonunu alan gaspçılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.