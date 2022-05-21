Beyoğlu’nda İngiliz turisti bıçakladılar! Cep telefonu için turiste dehşeti yaşattılar

İngiltere'de inşat mühendisliği yapan Alister Gray geçtiğimiz hafta turistik amaçlı İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otel kiralayan genç turist İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi.
İddiaya göre dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda gezdi. Bir bara girip eğlendikten sonra yürüyerek kaldığı otele gitmek istediği sırada etrafını saran 3 kişi biranda bıçak çıkartıp cep telefonunu almak istedi. Gaspçılara direnince 3 kişi birden saldırıp turisti çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Olay yerinde gelen sağlık ekiplerine verdiği ilk bilgide "Yürüdüğüm sırada etrafımı 3 kişi sardı. Cep telefonumu almaya çalıştı, bende direndim" dediği öne sürüldü. 7 yerinden bıçaklanan Gray'e saldıranları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri etrafındaki tüm güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Saldırganların yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.