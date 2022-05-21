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Giriş Tarihi: 21.5.2022 10:45

Beyoğlu'nda İngiliz turisti bıçakladılar! Cep telefonu için turiste dehşeti yaşattılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda İngiliz turisti bıçakladılar! Cep telefonu için turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Beyoğlu'nda İngiliz bir turistin cep telefonunu almak isteyen 3 gaspçı kendilerine direnen 32 yaşındaki Alister Gray'ı defalarca bıçaklayıp kaçtılar. Ağır yaralanan turistin hayati tehlikesi devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İngiltere'de inşat mühendisliği yapan Alister Gray geçtiğimiz hafta turistik amaçlı İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otel kiralayan genç turist İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi.

İddiaya göre dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda gezdi. Bir bara girip eğlendikten sonra yürüyerek kaldığı otele gitmek istediği sırada etrafını saran 3 kişi biranda bıçak çıkartıp cep telefonunu almak istedi. Gaspçılara direnince 3 kişi birden saldırıp turisti çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Genç adam kanlar içinde yere yığılınca cep telefonunu alan gaspçılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerine verdiği ilk bilgide "Yürüdüğüm sırada etrafımı 3 kişi sardı. Cep telefonumu almaya çalıştı, bende direndim" dediği öne sürüldü. 7 yerinden bıçaklanan Gray'e saldıranları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri etrafındaki tüm güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Saldırganların yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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Beyoğlu'nda İngiliz turisti bıçakladılar! Cep telefonu için turiste dehşeti yaşattılar
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