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Giriş Tarihi: 25.11.2022 21:14

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

AA
Beyoğlu’nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında bir araya gelen kadın örgütleri üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptıktan sonra Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Caddede önlem alan polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale etti. Polislerle gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İstiklal Caddesi'ne girişlere sınırlı şekilde izin verilirken, caddeye çıkan sokaklarda küçük gruplar halinde toplanmalar devam ediyor.

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Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
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