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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:44

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu

DHA
Beyoğlu’nda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu

Beyoğlu'nda ara sokağa girmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak iş yerinin duvarına çarptı. O anda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyoğlu Şişhane'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokağa girmeye çalışan kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da iş yerinin duvarına çarptı. O sırada kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza nedeniyle büyük şok yaşayan sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ara sokağa girmeye çalışan sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla iş yerinin girişine çarpıyor. O sırada kaldırımda yürüyen iki kadın turist, kazadan saniyelerle kurtuluyor. Kaza nedeniyle şoka giren kadın sürücü ise vatandaşlar tarafından sakinleştiriliyor.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Esnaf Abdülkadir Arslan "Dün akşam saatlerinde bayan sürücü virajı alamayarak buraya vurdu. O sırada buradan geçen turist bayanlar da kazadan kıl payı kurtuldu" dedi.

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Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu
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