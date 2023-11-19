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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Beyoğlu’nda kalemli cinayet

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beyoğlu’nda kalemli cinayet
Beyoğlu'nda bir börekçi dükkanı çalışanının alnına kalem saplayarak ağır yaraladığı şahıs bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 10 Kasım Cuma günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda arkadaşlarıyla alkol alan Engin Yalçın (43) biten şişeyi, börekçi dükkanına ait park halindeki araca attı. Olayı gören börekçi çalışanı Derviş K. (21) kaldırımda oturan 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Engin Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K. elindeki kalemi Engin Yalçın'ın alnına sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Engin Yalçın bir hafta sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Derviş K. yeniden gözaltına alındı ardından da mahkemece tutuklandı.

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Beyoğlu’nda kalemli cinayet
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