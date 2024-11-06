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Giriş Tarihi: 6.11.2024 11:51 Son Güncelleme: 6.11.2024 11:52

Beyoğlu'nda kan donduran olay: Mühendis 4. kattan düştü, işte o anlar kameralarda

Olay Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Onur Ö. isimli mühendis 4 katlı binanın terasından düştü. Olay üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edlildi.

İHA
Beyoğlu’nda kan donduran olay: Mühendis 4. kattan düştü, işte o anlar kameralarda

Olay, dün Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ö. (34) isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldıO anlar güvenlik kamerasına yansıdı



"NABZI ATIYORDU"

Gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını söyleyen Bedircan Sümer, "Biz burada çalışıyoruz. Saat 15.00 gibi, çalıştığım esnada bir ses geldi. Aşağıya indik adam düşmüş zannettik. Meğerse intihar etmiş. 4. veya 5. kattan atlamış. Öncesinde de eşiyle kavga etmiş. Biz buraya geldiğimizde yerdeydi. Hemen nabzına baktık nabzı atıyordu. Sonrasında da sağlık ekipleri adamı ambulansa bindirdi ve götürdü" dedi.

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Beyoğlu'nda kan donduran olay: Mühendis 4. kattan düştü, işte o anlar kameralarda
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