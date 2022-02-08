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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:59 Son Güncelleme: 8.2.2022 15:02

Beyoğlu’nda karla mücadele çalışmalarında hasar gören yollar onarılıyor

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Beyoğlu’nda karla mücadele çalışmalarında hasar gören yollar onarılıyor

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadelede küreme ve tuzlama çalışmaları esnasında hasar gören yollar ve kaldırımlar bir bir onarıyor.

İstanbul Beyoğlu'nda kar yağışının olumsuz izleri siliniyor. Beyoğlu Belediyesi, kar yağışına karşı yürütülen tuzlama ve kürüme çalışmalarında hasar gören yolların ve kaldırımların onarımı için çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, turist yoğunluğunun en fazla olduğu Galata ve Talimhane bölgesi başta olmak üzere ilçe genelinde hasar gören tüm yollar ve kaldırımlar bir bir onarılıyor. Aralıksız devam eden bakım ve onarım çalışmaları, Beyoğlu'nda vatandaşların olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi açısından büyük önem taşıyor.

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Beyoğlu’nda karla mücadele çalışmalarında hasar gören yollar onarılıyor
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