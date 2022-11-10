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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:18

Beyoğlu'nda kız yurduna ateş eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda kız öğrenci yurduna silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.A. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelinin alkol alırken rastgele ateş ettiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu’nda kız yurduna ateş eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da gece saatlerinde Örnektepe Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurduna silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı S.A'nın gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Olay yerine yakın bir parkta alkol alan şüphelinin, bu sırada havaya rastgele ateş etmesi sonucu kurşunlardan ikisinin yurt binasına isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Beyoğlu'nda kız yurduna ateş eden şüpheli gözaltına alındı
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