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Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:06 Son Güncelleme: 19.12.2021 10:17

Beyoğlu'nda korkunç anlar: Böyle kurşun yağdırdılar!

İHA
Beyoğlu’nda korkunç anlar: Böyle kurşun yağdırdılar!

İstanbul Beyoğlu’nda korkunç anlar yaşandı... Sokağın köşesinde bekleyen 3 kişi, yoldan geçen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı...

İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video

Dehşet veren olay İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emre D. ve Ferhat D. yanlarında bulunan kişilerle sokağın köşesinde sohbet etmeye başladı. O esnada sokak içerisinden şahısların bulunduğu noktaya doğru ilerleyen araçtakiler, camı açarak silahla grubun üzerine kurşun yağdırdı.

Araç hareket halindeyken ateş eden saldırganlar daha sonra otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay sonucunda Emre D. ayağından 1 kurşunla, Ferhat D. ise bacağından 3 kurşunla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye götürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran polis ekipleri, önce saldırganların ateş açtığı aracın plakasını ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Öte yandan, Beyoğlu'nda yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların sokağın köşesinde beklediği sırada beyaz renkli araçla gelen şahısların, aracın camını açarak ateş edip kaçtıkları, yaralanan şahısların da birbirinin üzerine düştüğü görülüyor.

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Beyoğlu'nda korkunç anlar: Böyle kurşun yağdırdılar!
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