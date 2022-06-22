Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis olaya karışan iki kişi ile birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.