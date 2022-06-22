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Giriş Tarihi: 22.6.2022 17:25 Son Güncelleme: 22.6.2022 18:09

Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

İstanbul Kasımpaşa’da 22 yaşındaki bir genç, bir işyeri önünde oturduğu sırada iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 42 yaşındaki Hakan Yarımay’ı sırtından vurdu. Ağır yaralanan Yarımay hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu polisi 6 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Berk Emir Ö. (22) arkadaşıyla birlikte gezinirken işyeri önünde oturan Hakan Yarımay'ın (42) önüne gelince konuşmaya başladılar.

Hakan Yarımay ve Berk Emir Ö., konuşma sırasında tartışmaya başladı. Bu sırada Hakan Yarımay, gençleri yanından kovarak uzaklaştırdı. Arkalarından bir süre giden Hakan Yarımay, daha sonra önünde oturduğu dükkanın önüne gelerek tekrar beklemeye başladı.

Bu sırada silah alarak geri gelen Berk Emir Ö., Hakan Yarımay'a arkasından 3 el ateş edip kaçtı. Topuk, kalça ve böbreğinden yaralanarak kanlar içinde kalan Hakan Yarımay yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hakan Yarımay'ı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis olaya karışan iki kişi ile birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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