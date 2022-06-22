Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Beyoğlu Kasımpaşa'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Berk Emir Ö. (22) arkadaşıyla birlikte gezinirken işyeri önünde oturan Hakan Yarımay'ın (42) önüne gelince konuşmaya başladılar.
Hakan Yarımay ve Berk Emir Ö., konuşma sırasında tartışmaya başladı. Bu sırada Hakan Yarımay, gençleri yanından kovarak uzaklaştırdı. Arkalarından bir süre giden Hakan Yarımay, daha sonra önünde oturduğu dükkanın önüne gelerek tekrar beklemeye başladı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hakan Yarımay'ı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis olaya karışan iki kişi ile birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.