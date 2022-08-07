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Giriş Tarihi: 7.8.2022 10:18 Son Güncelleme: 7.8.2022 10:27

Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Döverek öldürüp yola attılar

İstanbul Beyoğlu’nda 20 yaşındaki bir genç darp edilerek öldürüldükten sonra yol kenarına atıldı. Yolda hareketsiz yatan genci gören çevredekiler hemen polise haber verdi. İlk incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 20 yaşındaki Serhat A. olduğu öğrenildi. Cinayet Masası ekipleri genci darp edip yol kenarına atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Döverek öldürüp yola attılar

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yoldan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldı. Araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastladı. Yapılan incelmelerde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

POLİS BIRAKIP KAÇAN ARACIN PEŞİNDE

Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat A. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serhat A.'yı darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü. Polisin olayla ilgili çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Ölen Serhat A.'nın cenazesi bugün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi taziye evinde öğle namazının ardından alınan helallik sonrası memleketi Mardin Kızıltepe'ye gönderildi.

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Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Döverek öldürüp yola attılar
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