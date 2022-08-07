Beyoğlu’nda korkunç cinayet! Döverek öldürüp yola attılar

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yoldan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldı. Araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastladı. Yapılan incelmelerde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

POLİS BIRAKIP KAÇAN ARACIN PEŞİNDE

Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat A. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serhat A.'yı darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü. Polisin olayla ilgili çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Ölen Serhat A.'nın cenazesi bugün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi taziye evinde öğle namazının ardından alınan helallik sonrası memleketi Mardin Kızıltepe'ye gönderildi.