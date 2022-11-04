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Giriş Tarihi: 4.11.2022 01:36

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kuzenini bıçakladı ardından babasını öldürdü

Beyoğlu’nda cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi, kendisini tedavi olması için ikna etmeye gelen astsubay kuzenini göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra astsubay kuzeninin belinden kaptığı silah ile de babasını öldürdü. Olay sonrası gelen polislere de direnen şahıs özel harekat polisinin operasyonu ile evden çıkarıldı.

İHA
Beyoğlu’nda korkunç olay! Kuzenini bıçakladı ardından babasını öldürdü

Olay, Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi, Ufuk Sokak'ta saat 19.00'da meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Abdullah Ç.'yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç. askerden izine gelen astsubay yeğeni Mehmet Ç.'yi yardım için eve çağırdı.

KUZENİNİ BIÇAKLADI, SİLAHLA BABASINI VURDU

Eve gelen Mehmet Ç. de amcasının oğlu Abdullah Ç. ile konuşmaya başladı. Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen Abdullah Ç. bir anda sinirlenerek cinnet geçirdi. Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay Mehmet Ç. cinnet geçiren kuzeni Abdullah Ç. ile salonda kaldı. Cinnet geçiren Abdullah Ç. kaptığı bıçakla astsubay kuzeni Mehmet Ç.'yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ç.'nin belinden silahı alan Abdullah Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden Abdullah Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile Abdullah Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Beyoğlu'nda korkunç olay! Kuzenini bıçakladı ardından babasını öldürdü
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