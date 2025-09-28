Beyoğlu’nda korkutan otel yangını! Ekipler alevleri kontrol altına aldı

Yangın saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katındaki saunada henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.
BİNAYI DUMAN SARDI
Binanın tamamı dumanla kaplanırken, yangını fark eden personeller kısa sürede oteldeki misafirlerin tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sebebiyle otelden tahliye edilen misafirler caddede toplanarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
"YOĞUN BİR DURMAN VARDI"
Yangını gören İhsan Yurttaş ,"Dumanı gördük, yoğun bir duman vardı fakat şu an o yoğun duman yok. Muhtemelen müdahale ettiler. Kalanların hepsi tahliye edildi, en üst katta bir iki kişi vardı onlar da sesli olarak buradan uyarıldı, onlar da aşağıya indiler. Yani içeride insan olduğunu zannetmiyorum" dedi.