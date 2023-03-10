Beyoğlu’nda lüks otelde yangın

Yangın, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, lüks otelin çamaşırhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan duman tüm çamaşırhaneyi kapladı.

Çamaşırhanede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dumandan etkilenen işçileri içeriden çıkardı.