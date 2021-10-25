Beyoğlu’nda molozların arasından çıktı!

MOLOZLARIN ARASINDAN MP5 ÇIKTI



Piripaşa Mahallesinde bulunan metruk binayı kontrol eden ekipler, molozların altında arama yaptı. Aramalar sırasında polis, "MP5" diye tabir edilen otomatik bir silah ele geçirildi. Polis ekipleri, silahın hangi olaylara karıştırdığı veya hangi olayda kullanılacağına dair çalışmalar yapıyor.





