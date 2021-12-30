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Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:07

Beyoğlu’nda mucize kurtuluş: İşte o anlar!

DHA
Beyoğlu’nda mucize kurtuluş: İşte o anlar!

İnanılmaz olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı... Hatalı dönüş yapan hafif ticari araca taksi çarptı. Kontrolden çıkan araç, bebek arabasının da bulunduğu kaldırımdaki yayaların arasına girdi. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde dün saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ünlü'nün kullandığı hafif ticari araç yasak olan yerden hatalı dönüş yaptı. Bu sırada seyir halindeki taksi hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç beton bariyerleri parçalayarak kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi. Kaldırımda yürüyen iki kişi hafif yaralanırken insanlar etrafa kaçıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hatalı dönüş yapan hafif ticari araca taksinin çarpması ve hafif ticari aracın kaldırımdaki yayaların arasına girmesi görülüyor. İnsanlar etrafa kaçışırken iki kişi yere düşüyor. O sırada kaldırımda pusette olan bebek kazadan yara almadan kurtuluyor.

Kazayı gören esnaf Hüsnü Özmen, "Biz gürültüye çıktık. Bir tane araç ters dönüş yapmış. Taksi de araca çarpmış. Ne mutlu ki can kaybı olmadı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu.

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Beyoğlu’nda mucize kurtuluş: İşte o anlar!
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