Beyoğlu’nda öldüren yumruk! Üç kişi etrafını sardı...

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'de dün saat 06.45'te meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, 3 kişi, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kişinin yanına yaklaşarak gasp etmeye çalıştı. Gaspçılar, cep telefonu ve cüzdanını almaya çalıştıklarında kendilerine direnen adamın boğazına yumruk attı. Yere düşen yabancı uyruklu kişinin cep telefonu ve cüzdanını alan 3 saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan yabancı uyruklu kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.