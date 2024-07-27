Beyoğlu’nda panik: Caddede rastgele ateş açtı, kurşunlar taksiye isabet etti

Kurşunlar o sırada börekçiye gitmek için başka taksisinden inen sürücü Yusuf Mirzeoğlu'un bulunduğu 34 THT 04 plakalı araca isabet etti. Bu sırada meslektaşı İsmail Yağmur ile kahvaltı yapmak için börekçiye gelen Yusuf Mirzeoğlu büyük panik yaşadı. Ateş açan şahıs ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlama olayı ile ilgili incelemelerde bulundu.