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Giriş Tarihi: 11.5.2024 11:17 Son Güncelleme: 11.5.2024 11:37

Beyoğlu’nda park halindeki 11 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Beyoğlu’nda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokakta park edilmiş halde bulunan 11 aracın lastiklerini bıçakla patlattı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen araç sahipleri mağdur olurken polis ekipleri şahısı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beyoğlu’nda park halindeki 11 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Otomobil lastiklerini bıçakla kesme olayı gece saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla keserek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarının başına gelen sürücüler lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Beyoğlu’nda park halindeki 11 aracın lastikleri bıçakla kesildi
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