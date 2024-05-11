Beyoğlu’nda park halindeki 11 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Otomobil lastiklerini bıçakla kesme olayı gece saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla keserek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarının başına gelen sürücüler lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.