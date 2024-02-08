Beyoğlu’nda park kavgası cinayetle bitti

Beyoğlu Tophane'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık yapan Celal K.'nin (66) oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin'in (50) oğlu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sonrası vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak olaydan yarım saat sonra Celal K., aracıyla marketin önüne geldi. Aracından inen Celal K., Mehmet Şahin'in oğluna "Sen mi dövdün benim oğlumu" dedikten sonra kafa attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada Şahin, oğlu ve yakınları Celal K.'ya saldırınca adam silahını çekti. Kurşun yağdıran Celal K., Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Şahin'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin 5 yaşında olduğu öğrenildi.
OĞLU DARP EDİLİNCE HESAP SORMAYA GİTMİŞ
Emniyete götürülen Celal K.'nın suçunu itiraf ederek, araç parkı yüzünden oğluyla market sahibinin oğlunun kavga ettiğini ve bu sebeple kavga çıktığını, oğlunun darp edildiğini öğrenince markete gelip hesap sorduğunu ve çıkan kavgada silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi.