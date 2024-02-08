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Giriş Tarihi: 8.2.2024 16:31

Beyoğlu’nda park kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu’nda bir market önünde çıkan araç park yeri kavgası cinayetle bitti. İddiaya göre aracını park etmek isteyen emlakçı, kavga ettiği adamın oğluna kafa attı market çalışanına da kurşun yağdırdı. Olayda yoldan geçen bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu’nda park kavgası cinayetle bitti

Beyoğlu Tophane'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık yapan Celal K.'nin (66) oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin'in (50) oğlu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonrası vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak olaydan yarım saat sonra Celal K., aracıyla marketin önüne geldi. Aracından inen Celal K., Mehmet Şahin'in oğluna "Sen mi dövdün benim oğlumu" dedikten sonra kafa attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada Şahin, oğlu ve yakınları Celal K.'ya saldırınca adam silahını çekti. Kurşun yağdıran Celal K., Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı.

Olayla bir ilgisi bulunmayan M.Ş.Ş. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği adam güçlükle zapt edilirken, dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Şahin'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin 5 yaşında olduğu öğrenildi.

OĞLU DARP EDİLİNCE HESAP SORMAYA GİTMİŞ

Emniyete götürülen Celal K.'nın suçunu itiraf ederek, araç parkı yüzünden oğluyla market sahibinin oğlunun kavga ettiğini ve bu sebeple kavga çıktığını, oğlunun darp edildiğini öğrenince markete gelip hesap sorduğunu ve çıkan kavgada silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

İfadesi sonrasında "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Celal K., adliyeye sevk edildi. Öte yandan Mehmet Şahin'in cenazesi, Piyalepaşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Beyoğlu’nda park kavgası cinayetle bitti
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