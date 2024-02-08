Beyoğlu’nda park kavgası cinayetle bitti

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.