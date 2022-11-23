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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:32

Beyoğlu'nda sahte estetisyen yakalandı! İş yeri mühürlendi

İstanbul Beyoğlu'nda yıllardır çalıştığı belirlenen Iraklı sahte estetisyen Qasım Saleh Jadaa, polis ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

DHA
Beyoğlu’nda sahte estetisyen yakalandı! İş yeri mühürlendi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler araştırma yaparken Hamalbaşı Caddesi'nde bir binaya giriş çıkış yoğunluğunu fark etti. Binanın 2'nci katında bir estetik merkezi olduğunu gören ekipler, merkezin herhangi bir levhasının olmamasını şüpheli buldu.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin kaçak olduğunu belirledi. İşyeri sahibi Qasım Saleh Jadaa'nın diplomasının olmadığını tespit eden polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın düzenledi. Herhangi bir evrak gösterilemeyince içerideki çok sayıda sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el konuldu. Meslek yeterlilik belgesi gösteremeyen Jadee'nin Türkiye'de oturum izninin de olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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Beyoğlu'nda sahte estetisyen yakalandı! İş yeri mühürlendi
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