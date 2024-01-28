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Giriş Tarihi: 28.1.2024 10:46

Beyoğlu’nda satırlı kavga! “Kız arkadaşıma baktın” olayında yeni görüntüler

Beyoğlu’nda gece kulübü çıkışında kız arkadaşına bakıldığı iddiasıyla alkollü şahıslar arasında çıkan satır ve sopalı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yanlışlıkla arkadaşı tarafından başına sopayla vurulan kişi ise yaralanmıştı.

İHA
Beyoğlu’nda satırlı kavga! “Kız arkadaşıma baktın” olayında yeni görüntüler
Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında "kız arkadaşıma baktın" tartışması çıkmıştı. Taraflar arasında sinirler gerilirken, küfür ve hakaretler eden iki grup satır ve sopalarla birbirine girmişti.

SOPAYLA ARKADAŞININ BAŞINA VURUP BAYILTMIŞTI
O esnada kazara arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi uzun süre yerde hareketsiz kalmıştı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye götürülmüştü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenilmişti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.

KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taraflar tartışıp kavga ediyor. Ardından da sopa ve satırlarla birbirine saldırıyor.

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Beyoğlu’nda satırlı kavga! “Kız arkadaşıma baktın” olayında yeni görüntüler
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