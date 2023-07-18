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Giriş Tarihi: 18.7.2023 05:53

Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın bahçesinde sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle büyük panik yaşanırken olay yeri inceleme ekipleri bahçede uzun süre delil topladı. Patlamanın nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi

İHA
Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu

Patlama, saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Atalay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bahçe kısmında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle bahçede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük bir panikle sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta ve çevresinde önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri bahçede uzun süre çalışma yaptı.

Yaşanan patlamada ölü ve yaralı olmazken binanın bodrum katında hasar meydana geldi. Patlamanın asıl nedeninin yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu
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