Beyoğlu’nda sıcak saatler: Tekmeyle yere serdi! İşte o anlar!

Yanından geçen motosikletliye tekme atarak adeta yere seren A.Ç. onları etkisiz hale getirdi. Yere düşen şahıslardan bir tanesi hemen ayağa kalkarken, sürücü ise uzun süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı. Bu sırada şahısların peşinden gelen polis ise, onları yakaladı.



Olay nedeniyle ayağı kırıldığı öğrenilen sürücü Malik Enes Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün arkasındaki Ümeyir Y. ve Malik Enes Y.'yi tekme atarak yaralayan A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosiklet ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.